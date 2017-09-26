СМИ: власти Ирана завели уголовное дело на Павла Дурова

Иранские власти возбудили уголовное дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство ISNA, которые приводит заявление прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.
По его словам, уголовное дело на Павла Дурова было возбуждено в связи с популярностью Telegram у сторонников террористической группировки ИГИЛ (запрещенной в РФ — ред.). Кроме того, как утверждает прокурор, Telegram используют преступники для торговли людьми, распространения наркотиков и детской порнографии.
Аббас Джафари Долатабади: «Telegram, кроме предоставления услуг террористам, в том числе ИГИЛ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми».
По его словам, уголовное дело на Павла Дурова было возбуждено в связи с популярностью Telegram у сторонников террористической группировки ИГИЛ (запрещенной в РФ — ред.). Кроме того, как утверждает прокурор, Telegram используют преступники для торговли людьми, распространения наркотиков и детской порнографии.
Аббас Джафари Долатабади: «Telegram, кроме предоставления услуг террористам, в том числе ИГИЛ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми».
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