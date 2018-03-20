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    Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления ФСБ ключей шифрования

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    Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления ФСБ ключей шифрования

    Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления ФСБ ключей шифрования

    Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости выполнять требование закона и предоставить ФСБ ключи шифрования переписок пользователей.

    Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ данных, необходимых для декодирования переписок пользователей.

    Из сообщения Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации».

    В случае если мессенджер не выполнит требования закона, то Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к Telegram в России.

    Из сообщения Роскомнадзора: «В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в Интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд».

    В свою очередь в компании Telegram Messenger Limited заявили, что не могут выполнить указанные требования, так как считают своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей, сообщает «Интерфакс».

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    Верховный суд РФ рассмотрит иск сервиса Telegram к ФСБ
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