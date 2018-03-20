Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления ФСБ ключей шифрования

Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости выполнять требование закона и предоставить ФСБ ключи шифрования переписок пользователей.
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ данных, необходимых для декодирования переписок пользователей.
Из сообщения Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации».
В случае если мессенджер не выполнит требования закона, то Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к Telegram в России.
Из сообщения Роскомнадзора: «В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в Интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд».
В свою очередь в компании Telegram Messenger Limited заявили, что не могут выполнить указанные требования, так как считают своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Telegram пытался добиться признания незаконным приказа ФСБ, который устанавливает порядок передачи ключей шифрования. Однако Верховный суд отклонил иск мессенджера.
Из сообщения Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации».
В случае если мессенджер не выполнит требования закона, то Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к Telegram в России.
Из сообщения Роскомнадзора: «В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в Интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд».
В свою очередь в компании Telegram Messenger Limited заявили, что не могут выполнить указанные требования, так как считают своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Telegram пытался добиться признания незаконным приказа ФСБ, который устанавливает порядок передачи ключей шифрования. Однако Верховный суд отклонил иск мессенджера.
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