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    Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности расшифровки сообщений пользователей

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    Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности расшифровки сообщений пользователей

    Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности расшифровки сообщений пользователей

    Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ведомству ключи для расшифровки сообщений пользователей.

    По словам юристов Telegram, предоставить такие ключи технически невозможно, передает РИА Новости.

    Дмитрий Динзе, адвокат Telegram: «Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений».

    В конце марта Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.

    смотретьРоскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления ФСБ ключей шифрования
    Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления ФСБ ключей шифрования
    После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить спецслужбам запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что конфиденциальность переписки остается приоритетом для мессенджера, а угрозы его блокировки не принесут результатов.

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