Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности расшифровки сообщений пользователей

Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ведомству ключи для расшифровки сообщений пользователей.
По словам юристов Telegram, предоставить такие ключи технически невозможно, передает РИА Новости.
Дмитрий Динзе, адвокат Telegram: «Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений».
В конце марта Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить спецслужбам запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что конфиденциальность переписки остается приоритетом для мессенджера, а угрозы его блокировки не принесут результатов.
Дмитрий Динзе, адвокат Telegram: «Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений».
В конце марта Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить спецслужбам запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что конфиденциальность переписки остается приоритетом для мессенджера, а угрозы его блокировки не принесут результатов.
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