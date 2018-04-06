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    В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера

    2 комментария
    • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
    В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера

    В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера

    В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
  • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

    • Telegram не намерен менять свою позицию, несмотря иск Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер на территории России. Об этом заявил юрист Павел Чиков, представляющий интересы компании.

    Павел Чиков: «Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно».

    При этом он отметил, что иска Роскомнадзора у Telegram нет. Также информации по делу нет на сайте Таганского суда.

    Павел Чиков: «Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее».



    Сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер очень сложно с технической точки зрения.

    смотретьСрок истекает: настал последний день для передачи Роскомнадзору ключей Telegram
    Срок истекает: настал последний день для передачи Роскомнадзору ключей Telegram
    Роскомнадзор ранее потребовал от мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. В Telegram в ответ заявили, что предоставить ключи технически невозможно, а конфиденциальность данных является приоритетом компании.

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