В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера

Telegram не намерен менять свою позицию, несмотря иск Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер на территории России. Об этом заявил юрист Павел Чиков, представляющий интересы компании.
Павел Чиков: «Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно».
При этом он отметил, что иска Роскомнадзора у Telegram нет. Также информации по делу нет на сайте Таганского суда.
Павел Чиков: «Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее».
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер очень сложно с технической точки зрения.
Роскомнадзор ранее потребовал от мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. В Telegram в ответ заявили, что предоставить ключи технически невозможно, а конфиденциальность данных является приоритетом компании.
При этом он отметил, что иска Роскомнадзора у Telegram нет. Также информации по делу нет на сайте Таганского суда.
Павел Чиков: «Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее».
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер очень сложно с технической точки зрения.
Роскомнадзор ранее потребовал от мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. В Telegram в ответ заявили, что предоставить ключи технически невозможно, а конфиденциальность данных является приоритетом компании.
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