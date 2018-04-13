ФСБ: Telegram не подтвердил невозможность предоставления ключей

Таганский суд Москвы отказался отложить заседание по блокировке Telegram, несмотря на ходатайство представителей мессенджера.
Согласно позиции суда, ходатайство представителей мессенджера не подлежит удовлетворению, поскольку у них было необходимое время для подготовки к иску. Просьбу юристов Telegram отложить заседание суд считает попыткой затянуть его, передает ТАСС.
В ходе заседания представитель ФСБ заявил, что Telegram отказался предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей, а также не предоставил сведений о том, что требование спецслужбы о предоставлении этих ключей нельзя выполнить.
Представитель ФСБ: «Представители мессенджера Telegram не предоставили ключей для расшифрования сообщений, а также сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей».
Представитель Роскомнадзора со своей стороны заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать жизням российских граждан.
Представитель Роскомнадзора: «Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объеме».
Он уточнил, что информация, которая распространяется через Telegram, «может содержать в себе сведения», используемые террористами и экстремистами.
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Сегодня проходит рассмотрение иска, несмотря на просьбу адвокатов Telegram отложить процесс. Накануне Роскомнадзор заявил, что потребует незамедлительной блокировки мессенджера в случае победы в суде.
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, они указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
В ходе заседания представитель ФСБ заявил, что Telegram отказался предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей, а также не предоставил сведений о том, что требование спецслужбы о предоставлении этих ключей нельзя выполнить.
Представитель ФСБ: «Представители мессенджера Telegram не предоставили ключей для расшифрования сообщений, а также сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей».
Представитель Роскомнадзора со своей стороны заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать жизням российских граждан.
Представитель Роскомнадзора: «Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объеме».
Он уточнил, что информация, которая распространяется через Telegram, «может содержать в себе сведения», используемые террористами и экстремистами.
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Сегодня проходит рассмотрение иска, несмотря на просьбу адвокатов Telegram отложить процесс. Накануне Роскомнадзор заявил, что потребует незамедлительной блокировки мессенджера в случае победы в суде.
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, они указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
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