Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска

Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если будет удовлетворен поданный ведомством иск.
Об этом заявила представитель Роскомнадзора в Таганском суде Москвы в четверг, передает РИА Новости.
Представитель Роскомнадзора: «Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства».
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Сегодня прошел этап досудебной подготовки, юристы Telegram на него не пришли.
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, в Telegram отмечают, что защита конфиденциальных данных является для компании приоритетом.
Представитель Роскомнадзора: «Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства».
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Сегодня прошел этап досудебной подготовки, юристы Telegram на него не пришли.
Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, в Telegram отмечают, что защита конфиденциальных данных является для компании приоритетом.
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