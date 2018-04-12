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    Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска

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    Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска

    Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска

    Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если будет удовлетворен поданный ведомством иск.

    Об этом заявила представитель Роскомнадзора в Таганском суде Москвы в четверг, передает РИА Новости.

    Представитель Роскомнадзора: «Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства».

    Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Сегодня прошел этап досудебной подготовки, юристы Telegram на него не пришли.

    смотретьРоскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей. Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, в Telegram отмечают, что защита конфиденциальных данных является для компании приоритетом.

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