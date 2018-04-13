Адвокаты Telegram попросили отложить процесс по делу о блокировке

Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить «на разумный срок» заседание по блокировке мессенджера в России.
Как сообщил один из представителей интересов Telegram Павел Чиков в своем канале в мессенджере, обращение «было направлено вчера вечером факсом». Процесс по делу о блокировке Telegram в Таганском суде должен стартовать сегодня в 10:00 мск.
Из ходатайства: «Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения».
Роскомнадзор накануне заявил, что потребует незамедлительной блокировки мессенджера в случае удовлетворения иска. Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей.
Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, они указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
Из ходатайства: «Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения».
Роскомнадзор накануне заявил, что потребует незамедлительной блокировки мессенджера в случае удовлетворения иска. Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей.
Представители мессенджера заявляют, что сделать это технически невозможно. Кроме этого, они указывают на необходимость защиты конфиденциальных данных пользователей, что является для компании приоритетом.
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