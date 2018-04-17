Блокировка Telegram коснулась более 15 миллионов IP-адресов

Блокировка мессенджера Telegram стала наиболее масштабной операцией Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенным
интернет-ресурсам.
Как пишет газета «Коммерсант», по состоянию на 15:20 по московскому времени в черный список Роскомнадзора попали более 15 млн IP-адресов. Большая часть из них — заблокированные подсети Amazon, предоставляющей облачный сервис Amazon Web Service (AWS), а также подсети Google и холдинга Alphabet.
По данным Роскомнадзора, эти подсети Telegram использовал для обхода блокировок в России.
Отмечается, что среди заблокированных оказались интернет-мессенджер Viber, онлайн-школа английского языка SkyEng, служба доставки «Птичка», платежный сервис Cloudpayments и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что примут для блокировки Telegram все возможные меры, в том числе ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые способствуют работе мессенджера.
Между тем Telegram по-прежнему продолжает работать на территории РФ. Пользователи периодически получают push-уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек. При этом суть обновления не раскрывается.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что изучают средства обхода блокировки мессенджера в России, и напомнили, что после выхода решения суда о блокировке обязанность ограничить к нему доступ к Telegram распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
По данным Роскомнадзора, эти подсети Telegram использовал для обхода блокировок в России.
Отмечается, что среди заблокированных оказались интернет-мессенджер Viber, онлайн-школа английского языка SkyEng, служба доставки «Птичка», платежный сервис Cloudpayments и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что примут для блокировки Telegram все возможные меры, в том числе ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые способствуют работе мессенджера.
Между тем Telegram по-прежнему продолжает работать на территории РФ. Пользователи периодически получают push-уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек. При этом суть обновления не раскрывается.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что изучают средства обхода блокировки мессенджера в России, и напомнили, что после выхода решения суда о блокировке обязанность ограничить к нему доступ к Telegram распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
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