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    Пользователи соцсетей сообщили о восстановлении доступа к Telegram

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Пользователи соцсетей сообщили о восстановлении доступа к Telegram

    Пользователи соцсетей сообщили о восстановлении доступа к Telegram

    Пользователи соцсетей сообщили о восстановлении доступа к Telegram
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • Пользователи соцсетей сообщают, что Telegram возобновил работу. Мессенджер вновь стал доступен без использования средств обхода блокировок.

    Как сообщает сайт downdetector, сбои в работе сервиса, которые начались около полудня по московскому времени, к 19:00 уменьшились почти в десять раз.

    При этом пользователи соцсетей публикуют сообщения о том, что Telegram снова работает на разных устройствах.










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    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
    Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.

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    Между тем стало известно, что Роскомнадзор уже приступил к изучению прокси- и VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировки Telegram. Конкретные решения в их отношении в ведомстве обещали принять позже, напомнив при этом, что обязанность ограничить доступ к месседжеру распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.

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