Пользователи соцсетей сообщили о восстановлении доступа к Telegram

Пользователи соцсетей сообщают, что Telegram возобновил работу. Мессенджер вновь стал доступен без использования средств обхода блокировок.
Как сообщает сайт downdetector, сбои в работе сервиса, которые начались около полудня по московскому времени, к 19:00 уменьшились почти в десять раз.
При этом пользователи соцсетей публикуют сообщения о том, что Telegram снова работает на разных устройствах.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.
Между тем стало известно, что Роскомнадзор уже приступил к изучению прокси- и VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировки Telegram. Конкретные решения в их отношении в ведомстве обещали принять позже, напомнив при этом, что обязанность ограничить доступ к месседжеру распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.
При этом пользователи соцсетей публикуют сообщения о том, что Telegram снова работает на разных устройствах.
Отключил прокси. Телеграм работает. Чудеса.— Арсений Веснин (@ars_ves) 16 апреля 2018 г.
Телеграм на мегафоне ожил внезапно— Roman (@romkuz) 16 апреля 2018 г.
Телеграм на 4g модеме от йопты вроде работает без проблем— Игрожыр (@Badou_N) 16 апреля 2018 г.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.
Между тем стало известно, что Роскомнадзор уже приступил к изучению прокси- и VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировки Telegram. Конкретные решения в их отношении в ведомстве обещали принять позже, напомнив при этом, что обязанность ограничить доступ к месседжеру распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.
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