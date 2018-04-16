Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram

Роскомндазор направил операторам связи информацию об
интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership с целью ограничения доступа к ним.
Как сообщается на сайте ведомства, в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам мессенджера Telegram. В связи с этим информация об интернет-ресурсах Telegram в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил «Интерфаксу», что процесс блокировки Telegram может занять несколько часов.
Кроме того, Роскомнадзор направит в онлайн-магазины App Store и Google Play запрос с требованием удалить приложение Telegram.
В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов, но по состоянию на утро понедельника Telegram еще работал. Впрочем, после полудня российские пользователи стали сообщать о многочисленных перебоях в работе мессенджера.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил «Интерфаксу», что процесс блокировки Telegram может занять несколько часов.
Кроме того, Роскомнадзор направит в онлайн-магазины App Store и Google Play запрос с требованием удалить приложение Telegram.
В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов, но по состоянию на утро понедельника Telegram еще работал. Впрочем, после полудня российские пользователи стали сообщать о многочисленных перебоях в работе мессенджера.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.
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