Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram

    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram

    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Роскомндазор направил операторам связи информацию об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership с целью ограничения доступа к ним.

    Как сообщается на сайте ведомства, в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам мессенджера Telegram. В связи с этим информация об интернет-ресурсах Telegram в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа.

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил «Интерфаксу», что процесс блокировки Telegram может занять несколько часов.

    Кроме того, Роскомнадзор направит в онлайн-магазины App Store и Google Play запрос с требованием удалить приложение Telegram.

    смотретьРоссийские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram
    Российские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram
    В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов, но по состоянию на утро понедельника Telegram еще работал. Впрочем, после полудня российские пользователи стали сообщать о многочисленных перебоях в работе мессенджера.

    смотреть«Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram
    «Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram
    Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.

    Новости по теме

    Блокировка Telegram в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru