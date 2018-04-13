Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    «Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram

    5 комментариев
    • Фото: @durov / instagram.com
    «Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram

    «Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram

    «Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram
  • Фото: @durov / instagram.com

    • Павел Дуров прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории России.

    Основатель Telegram заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.

    Бизнесмен предупредил, что в первые часы начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. По его словам, Telegram будет рассылать уведомления своим пользователям, информируя о развитии ситуации.

    Павел Дуров: «Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play».

    Также Дуров подчеркнул: «Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности».

    Напомним, в России с 1 ноября 2017 года действует закон, по которому VPN-сервисы и анонимайзеры, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ. За отказ это делать им теоретически могут запретить работать в стране. В феврале этого года сообщалось, что этот закон оказался невостребованным: российские правоохранительные органы не обращались в надзорные органы с подобными требованиями.

    смотретьРоскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Таганский суд Москвы ранее сегодня поставил точку в долгом споре Роскомнадзора, ФСБ и владельца Telegram: месенджер будет заблокирован. Прошлым летом спецслужбы потребовали от Дурова как основателя приложения предоставить ключи к шифрованию переписки пользователей.

    смотретьАдвокаты Telegram попросили отложить процесс по делу о блокировке
    Адвокаты Telegram попросили отложить процесс по делу о блокировке
    Главный довод — в Telegram обмениваются сообщениями террористы и наркоторговцы. Создатели мессенджера заявили, что технически не могут выполнить требование спецслужб. Тогда за ФСБ вступился Роскомнадзор, подав иск о блокировке приложения.

    Новости по теме

    Блокировка Telegram в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru