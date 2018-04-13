«Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram

Павел Дуров прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории России.
Основатель Telegram заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.
Бизнесмен предупредил, что в первые часы начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. По его словам, Telegram будет рассылать уведомления своим пользователям, информируя о развитии ситуации.
Павел Дуров: «Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play».
Также Дуров подчеркнул: «Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности».
Напомним, в России с 1 ноября 2017 года действует закон, по которому VPN-сервисы и анонимайзеры, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ. За отказ это делать им теоретически могут запретить работать в стране. В феврале этого года сообщалось, что этот закон оказался невостребованным: российские правоохранительные органы не обращались в надзорные органы с подобными требованиями.
Таганский суд Москвы ранее сегодня поставил точку в долгом споре Роскомнадзора, ФСБ и владельца Telegram: месенджер будет заблокирован. Прошлым летом спецслужбы потребовали от Дурова как основателя приложения предоставить ключи к шифрованию переписки пользователей.
Главный довод — в Telegram обмениваются сообщениями террористы и наркоторговцы. Создатели мессенджера заявили, что технически не могут выполнить требование спецслужб. Тогда за ФСБ вступился Роскомнадзор, подав иск о блокировке приложения.
Бизнесмен предупредил, что в первые часы начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. По его словам, Telegram будет рассылать уведомления своим пользователям, информируя о развитии ситуации.
Павел Дуров: «Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play».
Также Дуров подчеркнул: «Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности».
Напомним, в России с 1 ноября 2017 года действует закон, по которому VPN-сервисы и анонимайзеры, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ. За отказ это делать им теоретически могут запретить работать в стране. В феврале этого года сообщалось, что этот закон оказался невостребованным: российские правоохранительные органы не обращались в надзорные органы с подобными требованиями.
Таганский суд Москвы ранее сегодня поставил точку в долгом споре Роскомнадзора, ФСБ и владельца Telegram: месенджер будет заблокирован. Прошлым летом спецслужбы потребовали от Дурова как основателя приложения предоставить ключи к шифрованию переписки пользователей.
Главный довод — в Telegram обмениваются сообщениями террористы и наркоторговцы. Создатели мессенджера заявили, что технически не могут выполнить требование спецслужб. Тогда за ФСБ вступился Роскомнадзор, подав иск о блокировке приложения.
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