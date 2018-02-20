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    Закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным. законодательство, Интернет, Роскомнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным

    Закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным

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    Закон о блокировке <nobr>VPN-сервисов</nobr> и анонимайзеров оказался невостребованным

    Закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным

    Закон о блокировке <nobr>VPN-сервисов</nobr> и анонимайзеров оказался невостребованным

      Уполномоченные российские органы пока не пользуются возможностью блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры. С 1 ноября действует закон, по которому эти сервисы, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ.

      Представитель Роскомнадзора заявил агентству РБК, что за 3 месяца ведомство не направило ни одного требования. Там объясняют, что инициатива должна исходить от правоохранительных органов, а от них обращений не поступало.

      Ранее эксперты говорили, что добиться исполнения нового закона будет очень сложно. Сообщалось, что в рамках вступившего в силу 1 ноября закона доступ к запрещенным в РФ сайтам теперь обязаны закрывать анонимайзеры и VPN-сервисы. Если они откажутся, то Роскомнадзор может их заблокировать.

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