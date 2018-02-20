Закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным

Уполномоченные российские органы пока не пользуются возможностью блокировать
VPN-сервисы и анонимайзеры. С 1 ноября действует закон, по которому эти сервисы, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ.
Представитель Роскомнадзора заявил агентству РБК, что за 3 месяца ведомство не направило ни одного требования. Там объясняют, что инициатива должна исходить от правоохранительных органов, а от них обращений не поступало.
Ранее эксперты говорили, что добиться исполнения нового закона будет очень сложно. Сообщалось, что в рамках вступившего в силу 1 ноября закона доступ к запрещенным в РФ сайтам теперь обязаны закрывать анонимайзеры и VPN-сервисы. Если они откажутся, то Роскомнадзор может их заблокировать.
Ранее эксперты говорили, что добиться исполнения нового закона будет очень сложно. Сообщалось, что в рамках вступившего в силу 1 ноября закона доступ к запрещенным в РФ сайтам теперь обязаны закрывать анонимайзеры и VPN-сервисы. Если они откажутся, то Роскомнадзор может их заблокировать.
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