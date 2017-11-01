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    Вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров

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    • Фото: Коньков Сергей / ТАСС
    Вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров

    Вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров

    Вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров
  • Фото: Коньков Сергей / ТАСС

    • В России 1 ноября вступил в силу закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным в России сайтам.

    Закон обязывает Роскомнадзор вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую список запрещенных ресурсов, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзором в рамках реализации положений закона создана и тестируется ФГИС. В тестировании принимают участие АО „Лаборатория Касперского“, Opera Software AS, Mail.Ru и „Яндекс“… Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек».

    Ранее сообщалось, что закон вводится, чтобы предотвратить использование средств обхода блокировок к закрытым в РФ интернет-ресурсам. В список запрещенных технологий входят, в частности, VPN, которые создают один или несколько дополнительных сетевых соединений, кроме основного.

    смотретьЗакон о запрете анонимайзеров принят в окончательном чтении
    Закон о запрете анонимайзеров принят в окончательном чтении
    Помимо этого, операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы. Также закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможность просматривать запрещенные сайты.

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