Вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров

В России 1 ноября вступил в силу закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным в России сайтам.
Закон обязывает Роскомнадзор вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую список запрещенных ресурсов, сообщает ТАСС.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзором в рамках реализации положений закона создана и тестируется ФГИС. В тестировании принимают участие АО „Лаборатория Касперского“, Opera Software AS, Mail.Ru и „Яндекс“… Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек».
Ранее сообщалось, что закон вводится, чтобы предотвратить использование средств обхода блокировок к закрытым в РФ интернет-ресурсам. В список запрещенных технологий входят, в частности, VPN, которые создают один или несколько дополнительных сетевых соединений, кроме основного.
Помимо этого, операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы. Также закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможность просматривать запрещенные сайты.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзором в рамках реализации положений закона создана и тестируется ФГИС. В тестировании принимают участие АО „Лаборатория Касперского“, Opera Software AS, Mail.Ru и „Яндекс“… Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек».
Ранее сообщалось, что закон вводится, чтобы предотвратить использование средств обхода блокировок к закрытым в РФ интернет-ресурсам. В список запрещенных технологий входят, в частности, VPN, которые создают один или несколько дополнительных сетевых соединений, кроме основного.
Помимо этого, операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы. Также закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможность просматривать запрещенные сайты.
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