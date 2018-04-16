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    Роскомнадзор пообещал «конкретные решения» по поводу средств для обхода блокировки Telegram

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    Роскомнадзор пообещал «конкретные решения» по поводу средств для обхода блокировки Telegram

    Роскомнадзор пообещал «конкретные решения» по поводу средств для обхода блокировки Telegram

    Роскомнадзор выясняет, какие прокси- и VPN-сервисы используются для обхода блокировки Telegram, и по результатам проверки планирует принять «конкретные решения».

    Роскомнадзор изучает прокси- и VPN-сервисы, которые используются для обхода Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения».

    В ведомстве напоминают, что после выхода решения суда о блокировке мессенджера обязанность ограничить к нему доступ распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.

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