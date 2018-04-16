Роскомнадзор пообещал «конкретные решения» по поводу средств для обхода блокировки Telegram

Роскомнадзор выясняет, какие прокси- и
VPN-сервисы используются для обхода блокировки Telegram, и по результатам проверки планирует принять «конкретные решения».
Роскомнадзор изучает прокси- и VPN-сервисы, которые используются для обхода Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения».
В ведомстве напоминают, что после выхода решения суда о блокировке мессенджера обязанность ограничить к нему доступ распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами. При этом идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения».
В ведомстве напоминают, что после выхода решения суда о блокировке мессенджера обязанность ограничить к нему доступ распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами. При этом идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
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