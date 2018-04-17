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    В ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    В ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека

    В ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека

    В ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • При судебном разбирательстве по делу Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека. Об этом сообщили в Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл в интервью РИА Новости напомнил, что предоставление ключей шифрования данных по решению суда может допускаться, только если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.

    Представитель организации назвал блокировку мессенджера необычайно непропорциональной реакцией властей.

    Руперт Колвилл, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека: «Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом (властей РФ)».

    Колвилл напомнил о том, как ФБР требовали коды для взлома шифрования телефонов Apple в связи с убийствами в американском Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда глава ООН выступил с резкой критикой властей США, заявив, что они «открывают ящик Пандоры» и такие действия могут негативно сказаться на правах человека миллионов людей по всему миру.

    Руперт Колвилл: «Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности, на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности».

    смотретьПротивостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
    Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен. Юристы мессенджера обжаловали решение суда о мгновенной блокировке.

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «деградация» Telegram на данный момент составляет 30%.

    Напомним, что Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Юристы пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

    Противостояние ФСБ и Telegram началось после теракта в метро Петербурга. Спецслужбы выяснили, что нападение готовили шестеро человек, при этом террористы, договариваясь о преступных действиях, использовали мессенджер Дурова. ФСБ через суд запросила доступ к переписке подозреваемых. Telegram запрос проигнорировал, ссылаясь на 23-ю статью Конституции РФ о том, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Telegram в суде проиграл, и его оштрафовали на 800 тысяч рублей.

    28 июня 2017 года Роскомнадзор включил Telegram в реестр организаторов распространения информации, что позволило спецслужбам требовать ключи шифрования для декодирования переписок всех российских пользователей.

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