В ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека

При судебном разбирательстве по делу Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека. Об этом сообщили в Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл в интервью РИА Новости напомнил, что предоставление ключей шифрования данных по решению суда может допускаться, только если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.
Представитель организации назвал блокировку мессенджера необычайно непропорциональной реакцией властей.
Руперт Колвилл, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека: «Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом (властей РФ)».
Колвилл напомнил о том, как ФБР требовали коды для взлома шифрования телефонов Apple в связи с убийствами в американском Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда глава ООН выступил с резкой критикой властей США, заявив, что они «открывают ящик Пандоры» и такие действия могут негативно сказаться на правах человека миллионов людей по всему миру.
Руперт Колвилл: «Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности, на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности».
Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен. Юристы мессенджера обжаловали решение суда о мгновенной блокировке.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «деградация» Telegram на данный момент составляет 30%.
Напомним, что Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Юристы пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.
Противостояние ФСБ и Telegram началось после теракта в метро Петербурга. Спецслужбы выяснили, что нападение готовили шестеро человек, при этом террористы, договариваясь о преступных действиях, использовали мессенджер Дурова. ФСБ через суд запросила доступ к переписке подозреваемых. Telegram запрос проигнорировал, ссылаясь на 23-ю статью Конституции РФ о том, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Telegram в суде проиграл, и его оштрафовали на 800 тысяч рублей.
28 июня 2017 года Роскомнадзор включил Telegram в реестр организаторов распространения информации, что позволило спецслужбам требовать ключи шифрования для декодирования переписок всех российских пользователей.
Представитель организации назвал блокировку мессенджера необычайно непропорциональной реакцией властей.
Руперт Колвилл, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека: «Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом (властей РФ)».
Колвилл напомнил о том, как ФБР требовали коды для взлома шифрования телефонов Apple в связи с убийствами в американском Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда глава ООН выступил с резкой критикой властей США, заявив, что они «открывают ящик Пандоры» и такие действия могут негативно сказаться на правах человека миллионов людей по всему миру.
Руперт Колвилл: «Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности, на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности».
Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен. Юристы мессенджера обжаловали решение суда о мгновенной блокировке.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «деградация» Telegram на данный момент составляет 30%.
Напомним, что Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Юристы пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.
Противостояние ФСБ и Telegram началось после теракта в метро Петербурга. Спецслужбы выяснили, что нападение готовили шестеро человек, при этом террористы, договариваясь о преступных действиях, использовали мессенджер Дурова. ФСБ через суд запросила доступ к переписке подозреваемых. Telegram запрос проигнорировал, ссылаясь на 23-ю статью Конституции РФ о том, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Telegram в суде проиграл, и его оштрафовали на 800 тысяч рублей.
28 июня 2017 года Роскомнадзор включил Telegram в реестр организаторов распространения информации, что позволило спецслужбам требовать ключи шифрования для декодирования переписок всех российских пользователей.
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