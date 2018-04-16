Глава Роскомнадзора подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram

Глава Роскомнадзора подтвердил, что ведомство начало блокировать
IP-адреса компании Amazon, и объяснил это тем, что они используются для обхода блокировки Telegram.
Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что мессенджер Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. Об этом RT сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».
В понедельник вечером пользователи мессенджера сообщали, что Telegram снова работает на территории РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что изучают средства обхода блокировки мессенджера в России, и напомнили, что после выхода решения суда о блокировке мессенджера обязанность ограничить к нему доступ распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов. При этом идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».
В понедельник вечером пользователи мессенджера сообщали, что Telegram снова работает на территории РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что изучают средства обхода блокировки мессенджера в России, и напомнили, что после выхода решения суда о блокировке мессенджера обязанность ограничить к нему доступ распространяется не только на Роскомнадзор, но и на «иных лиц», среди которых владельцы прокси- и VPN-сервисов. При этом идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления.
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