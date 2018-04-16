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    Российские пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber

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    Российские пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber

    Российские пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber

    Представители компании Viber заявляют, что работают над устранением неполадок в работе мессенджера.

    Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе мессенджера Viber. Как передает ТАСС со ссылкой на информацию сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в нескольких городах России.

    Технические неполадки в работе сервиса начались около 20:00 по московскому времени. Около 77% пользователей жалуются на отсутствие соединения. Еще 22% не могут отправлять сообщение. Также наблюдаются проблемы со статусом пользователя.

    На работу сервиса жалуются пользователи из Москвы, Кемерово, Санкт-Петербурга, Калининграда и других российских городов, а также жители Белоруссии, Украины и Польши.

    Сообщение представителей компании Viber: «Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису».

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    В понедельник Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что мессенджер Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. До этого пользователи мессенджера сообщали, что заблокированный в России по решению суда сервис Telegram снова работает на территории РФ. А в Роскомнадзоре заявили, что изучают средства обхода блокировки мессенджера в России, напомнив, что после решения суда ограничить доступ к Telegram должны, в том числе, и владельцы прокси- и VPN-сервисов. Но и о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.

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    Напомним, в конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram из-за отказа руководства сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через мессенджер. В Роскомназдоре уверены, что в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

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