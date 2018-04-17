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    Сайт Роскомнадзора подвергся третьей за сутки DDоS-атаке

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    Сайт Роскомнадзора подвергся третьей за сутки DDоS-атаке

    Сайт Роскомнадзора подвергся третьей за сутки <nobr>DDоS-атаке</nobr>

    Специалисты Роскомнадзора пытаются отразить новую DDoS-атаки на сайт ведомства.

    Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

    Роскомнадзор: «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и Ростелекома предпринимают меры для отражения атаки».

    Согласно официальным данным, это уже третья за последние сутки DDoS атака на ресурс.

    Сегодня ночью и утром официальный сайт ведомства работал с перебоями. Сообщалось, что сайт мог быть недоступен из-за кибератаки. Связано ли это с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram, неизвестно.

    Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Сегодня ведомство также направило Apple и Google требования удалить Telegram из магазинов приложений.

    Кроме того, в ведомстве сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon и Google из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.

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