Сайт Роскомнадзора подвергся третьей за сутки DDоS-атаке

Специалисты Роскомнадзора пытаются отразить новую
DDoS-атаки на сайт ведомства.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
Роскомнадзор: «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и Ростелекома предпринимают меры для отражения атаки».
Согласно официальным данным, это уже третья за последние сутки DDoS атака на ресурс.
Сегодня ночью и утром официальный сайт ведомства работал с перебоями. Сообщалось, что сайт мог быть недоступен из-за кибератаки. Связано ли это с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram, неизвестно.
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Сегодня ведомство также направило Apple и Google требования удалить Telegram из магазинов приложений.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon и Google из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
Роскомнадзор: «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и Ростелекома предпринимают меры для отражения атаки».
Согласно официальным данным, это уже третья за последние сутки DDoS атака на ресурс.
Сегодня ночью и утром официальный сайт ведомства работал с перебоями. Сообщалось, что сайт мог быть недоступен из-за кибератаки. Связано ли это с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram, неизвестно.
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Сегодня ведомство также направило Apple и Google требования удалить Telegram из магазинов приложений.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon и Google из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
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