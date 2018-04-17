Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из Google Play и AppStore

Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
О том, что требование об удалении приложения Telegram направлено в корпорации Google и Apple, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram».
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. В ведомстве также сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram».
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. В ведомстве также сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Комментарии