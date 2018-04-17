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    В работе сайта Роскомнадзора произошел сбой

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    В работе сайта Роскомнадзора произошел сбой

    В работе сайта Роскомнадзора произошел сбой

    Официальный сайт Роскомнадзора недоступен из-за возможной DDoS-атаки.

    Сайт Роскомнадзора во вторник утром работает с перебоями. Пользователи Интернета сообщали, что сайт не открывается.

    По некоторым данным, сайт ведомства мог подвергнуться DDoS-атаке, сообщает «Интерфакс».

    На момент написания заметки сайт ведомства восстановил свою работу. В пресс-службе ведомства эту ситуацию пока не комментируют.

    Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. В ведомстве также сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.

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