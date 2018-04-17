Музеи Московского Кремля приостановили онлайн-продажу билетов из-за попыток блокировать Telegram

При попытке купить билет в музейный комплекс, располагающийся в Московском Кремле, возникает сообщение о приостановке
онлайн-продаж «из-за блокировки работы одного из сервисов».
О приостановке онлайн-продаж билетов в музеи Московского Кремля сообщается на официальном сайте учреждения.
Сообщение представителей музея-заповедника «Московский Кремль»: «Уважаемые посетители, по независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11:00 18 апреля».
Комплекс музеев Московского Кремля включает в себя Оружейную палату, Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, Патриаршие палаты, Церковь Ризположения, ансамбль колокольни «Иван Великий», напоминает «Интерфакс».
Напомним, 16 апреля в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда и отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. В связи с блокировкой Telegram о сбоях в работе сообщили в ряде сторонних интернет-сервисов, в числе которых которых мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники». Сайт Роскомнадзора уже почти сутки подвергается DDoS-атакам со стороны неизвестных. Telegram в России по-прежнему частично доступен. Юристы Telegram обжаловали решение суда о мгновенной блокировке мессенджера. А в ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека.
Сообщение представителей музея-заповедника «Московский Кремль»: «Уважаемые посетители, по независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11:00 18 апреля».
Комплекс музеев Московского Кремля включает в себя Оружейную палату, Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, Патриаршие палаты, Церковь Ризположения, ансамбль колокольни «Иван Великий», напоминает «Интерфакс».
Напомним, 16 апреля в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда и отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. В связи с блокировкой Telegram о сбоях в работе сообщили в ряде сторонних интернет-сервисов, в числе которых которых мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники». Сайт Роскомнадзора уже почти сутки подвергается DDoS-атакам со стороны неизвестных. Telegram в России по-прежнему частично доступен. Юристы Telegram обжаловали решение суда о мгновенной блокировке мессенджера. А в ООН заявили, что блокировка Telegram нарушает права человека.
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