Кто отговорил Трампа нанести удар по российским военным в Сирии: расследование НТВ

О том, что якобы произошедшая в Сирии химатака — это чистой воды провокация, заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин.
В инсценировке Шульгин обвинил британские спецслужбы, которым, вероятно, помогали США. И сказал, что в следующий раз на заседание в Гаагу Россия привезет участников постановочных съемок в Сирии, которые вольно или невольно стали соучастниками грандиозного подлога.
В понедельник стало известно, что последствия удара по Сирии могли быть куда более страшными: в США появилась информация, что Дональд Трамп намеревался приказать бомбить и российские базы в Сирии. Насколько можно доверять этим сообщениям, выяснял корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Информация эта была опубликована The Wall Street Journal. Издание ссылается на некие источники в Белом доме. Якобы министр обороны США Джеймс Мэттис предложил Трампу на выбор три сценария: первый, бить только по сирийским объектам, связанным с химоружием; второй, плюс к объектам атаковать еще и командные пункты и исследовательские центры, где разрабатывали химические вещества. А третий вариант захватывал все вышеперечисленное и вдобавок российские системы ПВО.
Газета пишет, что Трамп очень хотел выбрать именно третий вариант с ударом по российским целям, но в последний момент его удалось отговорить. И сделал это, скорее всего, Пентагон, который очень опасался эскалации конфликта. Что интересно, в Америке не говорят, что часть «Томагавков» до цели не долетела, а была сбита. Удар называют «крайне успешным», и якобы он отбросил на годы назад «возможность Сирии разрабатывать и производить химическое оружие».
Пол Крейг Робертс, американский политолог и экономист: «Американскому народу журналисты говорят, что это была очень успешная атака. Что русские отступили и ничего не сделали. Ники Хейли угрожает новыми атаками на Сирию и Джон Болтон говорит: „Русские ничего не сделают, мы можем делать что хотим“. Это не означает что все это правда, но именно такое восприятие создается».
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила недавно, что «оружие у США заряжено и они готовы применить его вновь». Так что, хоть Белый дом и заявил, что это была разовая атака, вполне возможно, точку тут еще ставить рано.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В понедельник стало известно, что последствия удара по Сирии могли быть куда более страшными: в США появилась информация, что Дональд Трамп намеревался приказать бомбить и российские базы в Сирии. Насколько можно доверять этим сообщениям, выяснял корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Информация эта была опубликована The Wall Street Journal. Издание ссылается на некие источники в Белом доме. Якобы министр обороны США Джеймс Мэттис предложил Трампу на выбор три сценария: первый, бить только по сирийским объектам, связанным с химоружием; второй, плюс к объектам атаковать еще и командные пункты и исследовательские центры, где разрабатывали химические вещества. А третий вариант захватывал все вышеперечисленное и вдобавок российские системы ПВО.
Газета пишет, что Трамп очень хотел выбрать именно третий вариант с ударом по российским целям, но в последний момент его удалось отговорить. И сделал это, скорее всего, Пентагон, который очень опасался эскалации конфликта. Что интересно, в Америке не говорят, что часть «Томагавков» до цели не долетела, а была сбита. Удар называют «крайне успешным», и якобы он отбросил на годы назад «возможность Сирии разрабатывать и производить химическое оружие».
Пол Крейг Робертс, американский политолог и экономист: «Американскому народу журналисты говорят, что это была очень успешная атака. Что русские отступили и ничего не сделали. Ники Хейли угрожает новыми атаками на Сирию и Джон Болтон говорит: „Русские ничего не сделают, мы можем делать что хотим“. Это не означает что все это правда, но именно такое восприятие создается».
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила недавно, что «оружие у США заряжено и они готовы применить его вновь». Так что, хоть Белый дом и заявил, что это была разовая атака, вполне возможно, точку тут еще ставить рано.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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