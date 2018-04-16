Минобороны: Сирия отразила атаку коалиции российским комплексом «Панцирь»

На брифинге в Министерстве обороны России рассказали подробности того, как сирийские ПВО в субботу отразили атаку со стороны западных союзников.
Арабская республика, в частности, использовала комплекс «Панцирь», ранее поставленный Москвой. В результате стрельбы была уничтожена 71 из 103 крылатых ракет «Томагавк», выпущенных коалицией.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также усомнился в том, что реальными целями в Сирии были всего три объекта. По словам генерал-майора, для поражения трех объектов хватило бы 30 «Томагавков», но никак не сотни.
Игорь Конашенков, Минобороны РФ: «Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности. Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты „«Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения“.
По словам Конашенкова, реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы».
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Поводом для атаки стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также усомнился в том, что реальными целями в Сирии были всего три объекта. По словам генерал-майора, для поражения трех объектов хватило бы 30 «Томагавков», но никак не сотни.
Игорь Конашенков, Минобороны РФ: «Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности. Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты „«Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения“.
По словам Конашенкова, реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы».
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Поводом для атаки стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.
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