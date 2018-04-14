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    Генштаб ВС Сирии: жертв в результате американского ракетного удара нет

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    Генштаб ВС Сирии: жертв в результате американского ракетного удара нет

    Генштаб ВС Сирии: жертв в результате американского ракетного удара нет

    Британские, американские и французские самолеты выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет, сообщил генштаб ВС страны. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

    Ракеты атаковали цели в Дамаске и вне города, говорится в заявлении генштаба.

    Генштаб ВС Сирии: «Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно и зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный».

    По данным генштаба, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. Одна из них взорвалась, в результате чего были ранены трое мирных жителей. Жертв среди военных и гражданских нет.

    Генштаб ВС Сирии: «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями».

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», и значительная их часть была сбита средствами сирийской ПВО. Российские системы противовоздушной обороны не применялись.

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