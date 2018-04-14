Российская ПВО не участвовала в отражении удара США по Сирии

Российские средства противовоздушной обороны не участвовали в отражении удара США и их союзников по Сирии, заявили в Минобороны РФ.
По официальным данным, два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф» прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Ни одна из выпущенных по Сирии ракет в зону ответственности российских ПВО не попала.
Минобороны РФ: «Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись».
По данным Минобороны РФ, сирийская система ПВО сбили значительную часть ракет. Удар США, Великобритании и Франции был отражен сирийскими средствами ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенными в СССР более 30 лет назад.
Всего самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».
Минобороны РФ: «Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись».
По данным Минобороны РФ, сирийская система ПВО сбили значительную часть ракет. Удар США, Великобритании и Франции был отражен сирийскими средствами ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенными в СССР более 30 лет назад.
Всего самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».
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