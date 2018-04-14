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    Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, большинство сбито

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    Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, большинство сбито

    Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, большинство сбито

    Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, большинство сбито
  • Фото: Associated Press © 2018, Hassan Ammar

    • США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет, однако большую их часть сбила противовоздушная обороны страны, заявили в министерстве обороны РФ.

    Военные и гражданские объекты в Сирии атаковали крылатыми ракетами и ракетами класса «воздух — земля».

    Минобороны РФ: «По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса „воздух — земля“».

    Противовоздушная оборона Сирии сбила значительную часть ракет на подлете к целям. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала.

    Минобороны РФ: «Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса „воздух-земля“ были сбиты на подлете к целям».

    Ракетные удары велись с 3:42 до 5.10 по московскому времени. Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф. Данных о погибших пока нет. По сообщениям агентства SANA, не менее трех человек пострадали по время удара по базе в Хомсе. По другой информации, раненых шестеро. Россиян среди них нет.

    Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».

    Ранее в МИД России подчеркивали, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Западная коалиция также фактически помешала расследованию Организации по запрещению химоружия. Специалисты как раз сегодня должны были выехать в Думу. Накануне сирийская армия нашла в Восточной Гуте лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ, где было все необходимое для производства запрещенного оружия. О провокациях боевиков не раз предупреждали и в министерстве обороны.

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