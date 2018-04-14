Трамп принял решение нанести удар по Сирии

Соединённые Штаты вместе со своими союзниками Францией и Великобританией начали операцию против Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Согласно заявлению американского лидера, США нанесут точечные удары по объектам программы производства химического оружия Сирии, передает ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Я приказал Вооруженным силам Соединённых Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с вооруженными силами Франции и Соединённого Королевства».
Говоря о приписываемой Дамаску химатаке в городе Дума, которая стала поводом для нанесения ударов по Сирии, Трамп заявил, что это «преступления чудовища».
Дональд Трамп: «Совместный американский, британский и французский ответ на эти злодеяния объединит все средства нашей государственной мощи. Мы готовы поддерживать меры реагирования, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ».
При этом американский лидер заверил, что США не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии. Он также добавил, что Соединённые Штаты рассчитывают на улучшение отношений с Россией и даже Ираном.
Дональд Трамп: «Россия должна решить, продолжит ли она идти по темному пути или присоединится к цивилизованным странам, как сила, выступающая за стабильность и мир. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией, и может быть даже с Ираном. Но может быть и нет».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в Думе. Дамаск и Москва это опровергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием.
Дональд Трамп, президент США: «Я приказал Вооруженным силам Соединённых Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с вооруженными силами Франции и Соединённого Королевства».
Говоря о приписываемой Дамаску химатаке в городе Дума, которая стала поводом для нанесения ударов по Сирии, Трамп заявил, что это «преступления чудовища».
Дональд Трамп: «Совместный американский, британский и французский ответ на эти злодеяния объединит все средства нашей государственной мощи. Мы готовы поддерживать меры реагирования, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ».
При этом американский лидер заверил, что США не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии. Он также добавил, что Соединённые Штаты рассчитывают на улучшение отношений с Россией и даже Ираном.
Дональд Трамп: «Россия должна решить, продолжит ли она идти по темному пути или присоединится к цивилизованным странам, как сила, выступающая за стабильность и мир. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией, и может быть даже с Ираном. Но может быть и нет».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в Думе. Дамаск и Москва это опровергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием.
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