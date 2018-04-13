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    Минобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе

    Минобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе

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    Минобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе

    Минобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе

    Минобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе

      У российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

      Игорь Конашенков: «Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых „Белых касок“ оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации».

      По его словам, российским военным удалось найти участников съемок постановочной химатаки в Думе. Эти люди рассказали, как проводились съемки. Конашенков добавил, что у Минобороны есть и другие доказательства, свидетельствующие о причастности Лондона к организации провокации.

      Также он выразил надежду, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет объективное расследование того, что на самом деле произошло в Думе.

      Минобороны сегодня обнародовало видеозапись с показаниями двух сирийских медиков. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами.

      Во время оказания пострадавшим первой медицинской помощи, в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было снято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись.

      смотретьЛавров: постановку химатаки в Думе устроили спецслужбы русофобской страны
      Лавров: постановку химатаки в Думе устроили спецслужбы русофобской страны
      По утверждениям ряда западных стран, на сирийский город Дума были сброшены бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании». При этом что именно это за страна, он не уточнил.

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