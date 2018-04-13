Минобороны нашло участников съемок с «химической атакой» в Думе

У российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ
генерал-майор Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков: «Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых „Белых касок“ оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации».
По его словам, российским военным удалось найти участников съемок постановочной химатаки в Думе. Эти люди рассказали, как проводились съемки. Конашенков добавил, что у Минобороны есть и другие доказательства, свидетельствующие о причастности Лондона к организации провокации.
Также он выразил надежду, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет объективное расследование того, что на самом деле произошло в Думе.
Минобороны сегодня обнародовало видеозапись с показаниями двух сирийских медиков. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами.
Во время оказания пострадавшим первой медицинской помощи, в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было снято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись.
По утверждениям ряда западных стран, на сирийский город Дума были сброшены бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании». При этом что именно это за страна, он не уточнил.
По его словам, российским военным удалось найти участников съемок постановочной химатаки в Думе. Эти люди рассказали, как проводились съемки. Конашенков добавил, что у Минобороны есть и другие доказательства, свидетельствующие о причастности Лондона к организации провокации.
Также он выразил надежду, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет объективное расследование того, что на самом деле произошло в Думе.
Минобороны сегодня обнародовало видеозапись с показаниями двух сирийских медиков. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами.
Во время оказания пострадавшим первой медицинской помощи, в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было снято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись.
По утверждениям ряда западных стран, на сирийский город Дума были сброшены бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании». При этом что именно это за страна, он не уточнил.
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