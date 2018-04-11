МИД РФ: Россия приветствует решение ОЗХО отправить экспертов в Восточную Гуту

В МИД РФ выразили надежду, что эксперты Организации по запрещению химического оружия в ближайшее время сообщат о ходе расследования предполагаемого применения химоружия в Восточной Гуте.
Из заявления МИД РФ: «Приветствуем решение гендиректора техсекретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю направить специалистов МУФС в Думу для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего. Считаем, что в условиях развернутой западными странами оголтелой антисирийской кампании промедление с инспекцией ОЗХО недопустимо».
Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Из заявления МИД РФ: «Правительство Сирии обратилось к техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с настоятельной просьбой безотлагательно провести расследование предполагаемого случая применения химоружия в городе Дума 7 апреля, с обязательным посещением экспертами ОЗХО непосредственно места этой, судя по всему, провокации. Дамаск гарантировал специалистам Спецмиссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) безопасный доступ в Думу и окрестности этого города. Командование российского контингента в Сирии также выразило готовность обеспечить надлежащее содействие экспертам ОЗХО, включая аспекты их безопасности».
В МИД РФ ожидают, что техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о ходе расследования в Восточной Гуте.
Российские дипломаты также раскритиковали неприятие позиции западной «тройки» постоянных членов Совбеза ООН, блокировавших 10 апреля два российских проекта резолюции Совета безопасности. В МИД РФ напомнили, что в одном из документов речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, с утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе известные своими вбросами фейковой информации сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором, в результате чего погибли десятки человек. Но проверившие этот район российские военные специалисты не обнаружили ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у жителей города. Эксперты Красного полумесяца также не смогли подтвердить сообщения о химатаке.
В МИД информацию о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, включая США, еще до прибытия экспертов ОЗХО, не дожидаясь результатов расследования, обвинили в применении химического оружия власти Сирии. Президент США заявил, что американские военные готовятся нанести удар по Сирии и посоветовал России «готовиться» к отражению атаки.
Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Из заявления МИД РФ: «Правительство Сирии обратилось к техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с настоятельной просьбой безотлагательно провести расследование предполагаемого случая применения химоружия в городе Дума 7 апреля, с обязательным посещением экспертами ОЗХО непосредственно места этой, судя по всему, провокации. Дамаск гарантировал специалистам Спецмиссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) безопасный доступ в Думу и окрестности этого города. Командование российского контингента в Сирии также выразило готовность обеспечить надлежащее содействие экспертам ОЗХО, включая аспекты их безопасности».
В МИД РФ ожидают, что техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о ходе расследования в Восточной Гуте.
Российские дипломаты также раскритиковали неприятие позиции западной «тройки» постоянных членов Совбеза ООН, блокировавших 10 апреля два российских проекта резолюции Совета безопасности. В МИД РФ напомнили, что в одном из документов речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, с утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе известные своими вбросами фейковой информации сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором, в результате чего погибли десятки человек. Но проверившие этот район российские военные специалисты не обнаружили ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у жителей города. Эксперты Красного полумесяца также не смогли подтвердить сообщения о химатаке.
В МИД информацию о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, включая США, еще до прибытия экспертов ОЗХО, не дожидаясь результатов расследования, обвинили в применении химического оружия власти Сирии. Президент США заявил, что американские военные готовятся нанести удар по Сирии и посоветовал России «готовиться» к отражению атаки.
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