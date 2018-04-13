Лавров: постановку химатаки в Думе устроили спецслужбы русофобской страны

Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, за постановкой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».
Сообщения о том, что правительственные войска Сирии использовали химоружие при атаке на позиции боевиков в городе Дума, появились в западных СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски». В результате применения химоружия якобы погибли до 70 человек.
Дамаск опроверг эти сообщения, а глава МИД РФ заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора.
Зато президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность применить силу против Сирии в связи с химатакой.
Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».
Сообщения о том, что правительственные войска Сирии использовали химоружие при атаке на позиции боевиков в городе Дума, появились в западных СМИ со ссылкой на организацию «Белые каски». В результате применения химоружия якобы погибли до 70 человек.
Дамаск опроверг эти сообщения, а глава МИД РФ заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора.
Зато президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность применить силу против Сирии в связи с химатакой.
Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
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