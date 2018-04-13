Постпред РФ в ООН предупредил США и их союзников о «точке невозврата» в Сирии

Россия созывает открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы в адрес Дамаска.
На встречу прибудет и генсек организации Антониу Гутерриш. Как отметил постпред России Василий Небензя, Москва надеется, что в Вашингтоне «проявят благоразумие и воздержатся от силовых акций».
Василий Небензя: «Агрессивная политика некоторых постоянных членов Совета Безопасности и действия, которые они планируют, являются прямым нарушением устава ООН. Мы надеемся, что не придем к точке невозврата, надеемся, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства. Речь идет не просто о Сирии. Там находятся наши военные по приглашению сирийского правительства. Поэтому сложилась крайне опасная ситуация, что и мы дали четко понять во время консультаций».
Накануне Дональд Трамп и Тереза Мэй вновь обсудили по телефону предполагаемую химатаку в Думе. В размытых формулировках они договорились «работать над международным ответом». Несмотря на агрессивные твиты, президент США ни за 48, ни за 72 часа не принял решение о ракетном ударе. В Европе также не поддержали силовой сценарий. Власти Германии и Италии отказались участвовать в военной операции.
В российском МИД вновь призвали к дипломатическому решению конфликта. Мария Захарова в интервью телеканалу Sky News подчеркнула: «Невозможно представить, чтобы в Сирии пролилась кровь русских или американцев». В 2018 году любой вопрос можно решить путем общения, а не путем силы, хотя Россия готова защищать своих граждан.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Россия будет защищать своих граждан. Это очевидно. Это задача для каждой страны в мире — защищать своих граждан на местах. Наши люди, наши солдаты там не для того, чтобы завоевать сирийский народ, они для защиты сирийского народа. Они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа».
Расследовать инцидент в городе Дума будут специалисты Организации по запрещению химоружия. Безопасность миссии, которая прибудет в город в ближайшие дни, обеспечат военные России и Сирии.
Василий Небензя: «Агрессивная политика некоторых постоянных членов Совета Безопасности и действия, которые они планируют, являются прямым нарушением устава ООН. Мы надеемся, что не придем к точке невозврата, надеемся, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства. Речь идет не просто о Сирии. Там находятся наши военные по приглашению сирийского правительства. Поэтому сложилась крайне опасная ситуация, что и мы дали четко понять во время консультаций».
Накануне Дональд Трамп и Тереза Мэй вновь обсудили по телефону предполагаемую химатаку в Думе. В размытых формулировках они договорились «работать над международным ответом». Несмотря на агрессивные твиты, президент США ни за 48, ни за 72 часа не принял решение о ракетном ударе. В Европе также не поддержали силовой сценарий. Власти Германии и Италии отказались участвовать в военной операции.
В российском МИД вновь призвали к дипломатическому решению конфликта. Мария Захарова в интервью телеканалу Sky News подчеркнула: «Невозможно представить, чтобы в Сирии пролилась кровь русских или американцев». В 2018 году любой вопрос можно решить путем общения, а не путем силы, хотя Россия готова защищать своих граждан.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Россия будет защищать своих граждан. Это очевидно. Это задача для каждой страны в мире — защищать своих граждан на местах. Наши люди, наши солдаты там не для того, чтобы завоевать сирийский народ, они для защиты сирийского народа. Они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа».
Расследовать инцидент в городе Дума будут специалисты Организации по запрещению химоружия. Безопасность миссии, которая прибудет в город в ближайшие дни, обеспечат военные России и Сирии.
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