Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал сроков удара по Сирии. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.
Дональд Трамп: «Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро».
При этом он подчеркнул, что его администрация проделала «отличную работу» по освобождению региона от группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По его мнению, США заслуживают благодарности за это.
11 апреля американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. За день до этого он в ходе беседы с журналистами заявил, что примет решение о применении военной силы против сирийских властей в течение 48 часов.
В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Сегодня в Белом доме заявили, что Россия «должна определиться, является ли она врагом США», и что президент Трамп все еще не принял решение о возможном нанесении удара по Сирии.
При этом он подчеркнул, что его администрация проделала «отличную работу» по освобождению региона от группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По его мнению, США заслуживают благодарности за это.
Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our «Thank you America?»— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.
11 апреля американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. За день до этого он в ходе беседы с журналистами заявил, что примет решение о применении военной силы против сирийских властей в течение 48 часов.
В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Сегодня в Белом доме заявили, что Россия «должна определиться, является ли она врагом США», и что президент Трамп все еще не принял решение о возможном нанесении удара по Сирии.
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