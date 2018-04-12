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12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

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    Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

    Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

    Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал сроков удара по Сирии. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

    Дональд Трамп: «Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро».

    При этом он подчеркнул, что его администрация проделала «отличную работу» по освобождению региона от группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По его мнению, США заслуживают благодарности за это.




    11 апреля американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. За день до этого он в ходе беседы с журналистами заявил, что примет решение о применении военной силы против сирийских властей в течение 48 часов.

    В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.

    смотретьТрамп еще не принял решения о возможном ударе по Сирии
    Трамп еще не принял решения о возможном ударе по Сирии
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