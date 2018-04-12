Трамп еще не принял решения о возможном ударе по Сирии

В Белом доме заявили, что Россия «должна определиться, является ли она врагом США», и что президент Трамп все еще не принял решение о возможном нанесении удара по Сирии.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «У нас есть несколько вариантов. Все эти варианты все еще рассматриваются, окончательного решения принято не было. В распоряжении главы государства находятся несколько вариантов ответных мер после возможной химической атаки в Сирии. Эти варианты по-прежнему обсуждаются, и мы продолжаем рассматривать каждый из них».
Об этом глава пресс-службы Белого дома заявила на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Сандерс также заявила, что США считают Сирию и Россию ответственными за предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.
Сара Сандерс: «Президент возлагает на Сирию и Россию ответственность за химическую атаку… Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя в качестве отрицательных персонажей. Мы надеемся, что это изменится».
Сандерс заявила, что говоря о предполагаемой атаке в сирийском городе Дума США опираются на данные своей разведки. Пресс-секретарь Белого дома также ответила на вопрос, считают ли власти США на данном этапе Россию «врагом». Сандерс заявила, что Россия должна определиться, является ли она врагом США.
Сара Сандерс: «России необходимо сыграть роль в определении этого. Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и внесут определенные изменения в свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть сама Россия».
Сандес уклонилась от комментариев в ответ на вопросы репортеров о том, рассчитывает ли все еще президент США Дональд Трамп на новую личную встречу президентом РФ Владимиром Путиным, а также о том, ведется ли между Москвой и Вашингтоном какой-либо диалог с целью снижения напряженности вокруг Сирии, пишет ТАСС.
А телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что Дональд Трамп застал врасплох своих советников, когда пообещал послать ракеты на Сирию. Телеканал утверждает, что сообщение президента США, опубликованное им на своей странице в Twitter, повергло помощников Трампа в изумление.
Напомним, в среду Дональд Трамп выступил с новым воинственным заявлением о том, что России надо быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А в пресс-службе Кремля заявили, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
Об этом глава пресс-службы Белого дома заявила на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Сандерс также заявила, что США считают Сирию и Россию ответственными за предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.
Сара Сандерс: «Президент возлагает на Сирию и Россию ответственность за химическую атаку… Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя в качестве отрицательных персонажей. Мы надеемся, что это изменится».
Сандерс заявила, что говоря о предполагаемой атаке в сирийском городе Дума США опираются на данные своей разведки. Пресс-секретарь Белого дома также ответила на вопрос, считают ли власти США на данном этапе Россию «врагом». Сандерс заявила, что Россия должна определиться, является ли она врагом США.
Сара Сандерс: «России необходимо сыграть роль в определении этого. Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и внесут определенные изменения в свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть сама Россия».
Сандес уклонилась от комментариев в ответ на вопросы репортеров о том, рассчитывает ли все еще президент США Дональд Трамп на новую личную встречу президентом РФ Владимиром Путиным, а также о том, ведется ли между Москвой и Вашингтоном какой-либо диалог с целью снижения напряженности вокруг Сирии, пишет ТАСС.
А телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что Дональд Трамп застал врасплох своих советников, когда пообещал послать ракеты на Сирию. Телеканал утверждает, что сообщение президента США, опубликованное им на своей странице в Twitter, повергло помощников Трампа в изумление.
Напомним, в среду Дональд Трамп выступил с новым воинственным заявлением о том, что России надо быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А в пресс-службе Кремля заявили, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
Комментарии