Кремль отказался участвовать в «твиттер-дипломатии» Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
Так представитель Кремля прокомментировал твиты главы США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии.
Дмитрий Песков: «Мы не являемся участниками „твиттер-дипломатии“. Мы сторонники серьезных подходов».
Песков также добавил, что Москва по-прежнему считает важным «не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации в Сирии.
Ранее сегодня американский президент написал в своем в Twitter, что Россия должна быть готовой отразить удар „новых, хороших и умных“» ракет, которые США могут выпустить по Сирии. При этом в следующей записи Трамп назвал отношения США и РФ худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений». В Пентагоне заявления Трампа комментировать отказались.
Владимир Путин же отметил, что сегодня обстановка в мире становится все более хаотичной, и выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает.
Напомним, США обвинили власти Сирии в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. В МИД России уверены, что цель вбросов о применении химоружия в Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Дмитрий Песков: «Мы не являемся участниками „твиттер-дипломатии“. Мы сторонники серьезных подходов».
Песков также добавил, что Москва по-прежнему считает важным «не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации в Сирии.
Ранее сегодня американский президент написал в своем в Twitter, что Россия должна быть готовой отразить удар „новых, хороших и умных“» ракет, которые США могут выпустить по Сирии. При этом в следующей записи Трамп назвал отношения США и РФ худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений». В Пентагоне заявления Трампа комментировать отказались.
Владимир Путин же отметил, что сегодня обстановка в мире становится все более хаотичной, и выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает.
Напомним, США обвинили власти Сирии в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. В МИД России уверены, что цель вбросов о применении химоружия в Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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