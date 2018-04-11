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    Кремль отказался участвовать в «твиттер-дипломатии» Трампа

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    Кремль отказался участвовать в «твиттер-дипломатии» Трампа

    Кремль отказался участвовать в <nobr>«твиттер-дипломатии»</nobr> Трампа

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.

    Так представитель Кремля прокомментировал твиты главы США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии.

    Дмитрий Песков: «Мы не являемся участниками „твиттер-дипломатии“. Мы сторонники серьезных подходов».

    Песков также добавил, что Москва по-прежнему считает важным «не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации в Сирии.

    Ранее сегодня американский президент написал в своем в Twitter, что Россия должна быть готовой отразить удар „новых, хороших и умных“» ракет, которые США могут выпустить по Сирии. При этом в следующей записи Трамп назвал отношения США и РФ худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений». В Пентагоне заявления Трампа комментировать отказались.

    Владимир Путин же отметил, что сегодня обстановка в мире становится все более хаотичной, и выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает.

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    Напомним, США обвинили власти Сирии в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. В МИД России уверены, что цель вбросов о применении химоружия в Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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