Пентагон отказался комментировать угрозу Трампа применить ракеты в Сирии

В Министерстве обороны США посоветовали обратиться в Белый дом за комментарием твита Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии.
Пентагон отказался комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии, передает Reuters.
Напомним, это заявление Трамп опубликовал в среду в своем микроблоге в Twitter. Американский лидер сообщил, что, если Россия намерена сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии, ей нужно быть готовой отразить удар «новых, хороших и умных» ракет. В следующей записи Трамп назвал отношения США и России худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений».
Эрик Пахон, представитель Пентагона: «Ведомство не комментирует возможные будущие военные действия. Я рекомендую обратиться в Белый дом, чтобы там дали оценку твиту президента».
Представитель американского военного ведомства также сообщил, что предполагаемая химатака в сирийской Думе, в которой США обвиняют Дамаск, требует «немедленного ответа от международного сообщества».
Напомним, в понедельник Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эти действия плановыми.
Напомним, это заявление Трамп опубликовал в среду в своем микроблоге в Twitter. Американский лидер сообщил, что, если Россия намерена сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии, ей нужно быть готовой отразить удар «новых, хороших и умных» ракет. В следующей записи Трамп назвал отношения США и России худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений».
Эрик Пахон, представитель Пентагона: «Ведомство не комментирует возможные будущие военные действия. Я рекомендую обратиться в Белый дом, чтобы там дали оценку твиту президента».
Представитель американского военного ведомства также сообщил, что предполагаемая химатака в сирийской Думе, в которой США обвиняют Дамаск, требует «немедленного ответа от международного сообщества».
Напомним, в понедельник Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эти действия плановыми.
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