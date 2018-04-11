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    Пентагон отказался комментировать угрозу Трампа применить ракеты в Сирии

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    Пентагон отказался комментировать угрозу Трампа применить ракеты в Сирии

    Пентагон отказался комментировать угрозу Трампа применить ракеты в Сирии

    В Министерстве обороны США посоветовали обратиться в Белый дом за комментарием твита Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии.

    Пентагон отказался комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии, передает Reuters.

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    Напомним, это заявление Трамп опубликовал в среду в своем микроблоге в Twitter. Американский лидер сообщил, что, если Россия намерена сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии, ей нужно быть готовой отразить удар «новых, хороших и умных» ракет. В следующей записи Трамп назвал отношения США и России худшими в истории и призвал «остановить гонку вооружений».

    Эрик Пахон, представитель Пентагона: «Ведомство не комментирует возможные будущие военные действия. Я рекомендую обратиться в Белый дом, чтобы там дали оценку твиту президента».

    Представитель американского военного ведомства также сообщил, что предполагаемая химатака в сирийской Думе, в которой США обвиняют Дамаск, требует «немедленного ответа от международного сообщества».

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    Напомним, в понедельник Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эти действия плановыми.

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