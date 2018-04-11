«Готовься, Россия»: Трамп предупредил о применении «умных» ракет

Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Россия будет сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии.
Американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет.
При этом Трамп вновь оскорбил президента Сирии Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия.
Дональд Трамп, президент США: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, классные и „умные“! Не стоит быть партнером животного, которое убивает свой народ газом и получает удовольствие!»
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад поспешил заявить об ответственности Дамаска, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
При этом Трамп вновь оскорбил президента Сирии Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия.
Дональд Трамп, президент США: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, классные и „умные“! Не стоит быть партнером животного, которое убивает свой народ газом и получает удовольствие!»
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад поспешил заявить об ответственности Дамаска, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
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