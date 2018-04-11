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    «Готовься, Россия»: Трамп предупредил о применении «умных» ракет

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    «Готовься, Россия»: Трамп предупредил о применении «умных» ракет

    «Готовься, Россия»: Трамп предупредил о применении «умных» ракет

    Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Россия будет сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии.

    Американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет.

    При этом Трамп вновь оскорбил президента Сирии Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия.

    Дональд Трамп, президент США: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, классные и „умные“! Не стоит быть партнером животного, которое убивает свой народ газом и получает удовольствие!»



    смотретьСобирается ли Трамп нанести удар по Сирии: мнения экспертов
    Собирается ли Трамп нанести удар по Сирии: мнения экспертов
    Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад поспешил заявить об ответственности Дамаска, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.

    Позднее в СМИ появилась информация о том, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.


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