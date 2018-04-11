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    Путин: надеемся, что здравый смысл в мире возобладает

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    Путин: надеемся, что здравый смысл в мире возобладает

    Путин: надеемся, что здравый смысл в мире возобладает

    Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет выступать за укрепление глобальной и региональной стабильности.

    Российский лидер отметил, что сегодня обстановка в мире становится все более хаотичной. Однако, подчеркнул Путин, в Москве надеются на то, что «здравый смысл возобладает и отношения войдут в конструктивное русло».

    Владимир Путин, президент РФ: «Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой».

    Также Путин, выступая на торжественной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, заявил, что Россия готова поддерживать конструктивные инициативы других стран.

    смотретьВ МИД РФ ответили на угрозу Трампа применить «умные ракеты»
    В МИД РФ ответили на угрозу Трампа применить «умные ракеты»
    Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии. Американский президент предупредил, что она будет осуществлена с помощью «новых и умных» ракет. Однако позднее Трамп предложил Москве остановить гонку вооружений, отметив, что отношения между Россией и США никогда не были такими плохими, хотя для этого нет никаких причин.

    В ответ на заявление Трампа об «умных» ракетах в МИД РФ отметили, что они должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. А в российском Генштабе посоветовали США и их союзникам заняться восстановлением сирийской Ракки, а не угрожать нанести ракетный удар.

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