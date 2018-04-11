Путин: надеемся, что здравый смысл в мире возобладает

Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет выступать за укрепление глобальной и региональной стабильности.
Российский лидер отметил, что сегодня обстановка в мире становится все более хаотичной. Однако, подчеркнул Путин, в Москве надеются на то, что «здравый смысл возобладает и отношения войдут в конструктивное русло».
Владимир Путин, президент РФ: «Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой».
Также Путин, выступая на торжественной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, заявил, что Россия готова поддерживать конструктивные инициативы других стран.
Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии. Американский президент предупредил, что она будет осуществлена с помощью «новых и умных» ракет. Однако позднее Трамп предложил Москве остановить гонку вооружений, отметив, что отношения между Россией и США никогда не были такими плохими, хотя для этого нет никаких причин.
В ответ на заявление Трампа об «умных» ракетах в МИД РФ отметили, что они должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. А в российском Генштабе посоветовали США и их союзникам заняться восстановлением сирийской Ракки, а не угрожать нанести ракетный удар.
Владимир Путин, президент РФ: «Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой».
Также Путин, выступая на торжественной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, заявил, что Россия готова поддерживать конструктивные инициативы других стран.
Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии. Американский президент предупредил, что она будет осуществлена с помощью «новых и умных» ракет. Однако позднее Трамп предложил Москве остановить гонку вооружений, отметив, что отношения между Россией и США никогда не были такими плохими, хотя для этого нет никаких причин.
В ответ на заявление Трампа об «умных» ракетах в МИД РФ отметили, что они должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. А в российском Генштабе посоветовали США и их союзникам заняться восстановлением сирийской Ракки, а не угрожать нанести ракетный удар.
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