Асад заявил о превосходстве советского оружия над западным

Президент Сирии Башар Асад встретился с российскими парламентариями. В ходе встречи сирийский лидер назвал удар западной коалиции агрессией и заверил, что Сирия продолжит развиваться, несмотря ни на что.
Сирийский лидер также положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным. При этом он особо похвалил советские системы ПВО 70-х годов, которые помогли отразить атаку коалиции, рассказал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.
Башар Асад: «Вчера мы увидели американскую агрессию. И мы смогли ее отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов. С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие „отсталое“. А сегодня мы видим, кто действительно отстает».
При этом Асад отметил, что удар коалиции сплотил не только народы России и Сирии, но и все народы, которые руководствуются нормами международного права.
На встрече также обсуждалось восстановление сирийской экономики и инфраструктуры после войны. Глава Сирии заявил, что на восстановление инфраструктуры понадобится как минимум 10–15 лет. А в восстановление сирийской экономики потребуется вложить не менее 400 млрд долларов, сообщил руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. По словам парламентария, Асад исключил возможность сотрудничества с крупными западными компаниями , в том числе и в нефтегазовой сфере, передает ТАСС.
Башар Асад: «Мы не ждем здесь западные компании, особенно в нефтегазовой сфере. Я говорил об этом с президентом Путиным в Сочи, мы хотим, чтобы здесь работали российские компании, надеемся на их быстрое продвижение».
Напомним, в субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили 103 крылатых ракеты, 71 из них удалось сбить сирийским средствам ПВО. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.
Башар Асад: «Вчера мы увидели американскую агрессию. И мы смогли ее отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов. С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие „отсталое“. А сегодня мы видим, кто действительно отстает».
При этом Асад отметил, что удар коалиции сплотил не только народы России и Сирии, но и все народы, которые руководствуются нормами международного права.
На встрече также обсуждалось восстановление сирийской экономики и инфраструктуры после войны. Глава Сирии заявил, что на восстановление инфраструктуры понадобится как минимум 10–15 лет. А в восстановление сирийской экономики потребуется вложить не менее 400 млрд долларов, сообщил руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. По словам парламентария, Асад исключил возможность сотрудничества с крупными западными компаниями , в том числе и в нефтегазовой сфере, передает ТАСС.
Башар Асад: «Мы не ждем здесь западные компании, особенно в нефтегазовой сфере. Я говорил об этом с президентом Путиным в Сочи, мы хотим, чтобы здесь работали российские компании, надеемся на их быстрое продвижение».
Напомним, в субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили 103 крылатых ракеты, 71 из них удалось сбить сирийским средствам ПВО. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.
Комментарии