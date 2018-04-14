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    МИД РФ назвал цели удара США по Сирии

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    МИД РФ назвал цели удара США по Сирии

    МИД РФ назвал цели удара США по Сирии

    Российский МИД опубликовал заявление, в котором решительно осудил агрессию США и их союзников в отношении Сирии. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

    В связи с ракетным ударом по сирийской территории Москва потребовала срочного созыва Совбеза ООН, говорится в заявлении.

    МИД РФ: «Все ответственные страны международного сообщества должны дать должную оценку случившегося и исключить возможность рецидивов безрассудных агрессивных действий, ставящих под угрозу мир и безопасность в регионе, который уже глубоко дестабилизирован в результате преступных авантюр США и их союзников в Ираке и Ливии».

    В ведомстве подчеркнули, что атака была предпринята в тот момент, когда сирийские войска развивали успешное наступление на террористов, в том числе входящих в запрещенные группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».

    МИД РФ: «По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование».

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    В ведомстве считают, что под надуманными предлогами Запад стремится к расчленению Сирии, а ракетная атака подрывает усилия, направленные на стимулирование женевского политического процесса на основе резолюции СБ ООН 2254. В этом документе единогласно подтверждена приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

    Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии



    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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