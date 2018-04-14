Жди меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жди меня 12+
    •  

    МИД РФ осудил основанный на фото из соцсетей удар по Сирии

    4 комментария
    МИД РФ осудил основанный на фото из соцсетей удар по Сирии

    МИД РФ осудил основанный на фото из соцсетей удар по Сирии

    МИД РФ осудил основанный на фото из соцсетей удар по Сирии
  • Фото: Reuters © 2018

    • Западные страны нанесли удар по Сирии, основываясь на информации из СМИ и социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова: «Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованному только что якобы секретному докладу соответствующих госструктур и секретных служб Франции, стали материалы средств массовой информации и социальных сетей».

    Она выразила мнение, что СМИ могут нести какую-то ответственность за опубликованные материалы, однако это абсолютно не относится к информации из соцсетей.

    Захарова обратила внимание, что в рассекреченном докладе Франции по Сирии идет речь о скрытых программах Дамаска по разработке химоружия, которые якобы ведутся с 2013 года.

    Мария Захарова: «Так где же была Франция? Где были официальные представители французского МИД, Минобороны, президент? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?»

    Она подчеркнула, что Париж имел возможность передать имеющиеся данные в Организацию по запрещению химического оружия, однако информация почему-то скрывалась годами.

    Захарова назвала удар по Сирии наглым нарушением международного права и примером того, как «на наших глазах, исходя из тотальной лжи, принимаются решения, угрожающие жизни и безопасности мирных людей», сообщает сайт Вести.Ru.

    Ранее сообщалось, что Минобороны Франции опубликовало на своем сайте рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химического оружия властями Сирии в городе Дума 7 апреля. Согласно информации из доклада, Франция и союзники собрали комплект доказательств на основе анализа информации из открытых источников и данных спецслужб. Открытыми источниками оказались в том числе свидетельства очевидцев, фотографии и видеозаписи в социальных сетях.

    смотретьМэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев
    Мэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев
    В общей сложности по объектам на территории Сирии США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты. Однако большинство из них не достигло целей: Минобороны РФ сообщило, что 71 крылатая ракета была сбита сирийской ПВО. В результате атаки пострадали три человека, жертв нет.

    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru