МИД РФ осудил основанный на фото из соцсетей удар по Сирии

Западные страны нанесли удар по Сирии, основываясь на информации из СМИ и социальных сетей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованному только что якобы секретному докладу соответствующих госструктур и секретных служб Франции, стали материалы средств массовой информации и социальных сетей».
Она выразила мнение, что СМИ могут нести какую-то ответственность за опубликованные материалы, однако это абсолютно не относится к информации из соцсетей.
Захарова обратила внимание, что в рассекреченном докладе Франции по Сирии идет речь о скрытых программах Дамаска по разработке химоружия, которые якобы ведутся с 2013 года.
Мария Захарова: «Так где же была Франция? Где были официальные представители французского МИД, Минобороны, президент? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?»
Она подчеркнула, что Париж имел возможность передать имеющиеся данные в Организацию по запрещению химического оружия, однако информация почему-то скрывалась годами.
Захарова назвала удар по Сирии наглым нарушением международного права и примером того, как «на наших глазах, исходя из тотальной лжи, принимаются решения, угрожающие жизни и безопасности мирных людей», сообщает сайт Вести.Ru.
Ранее сообщалось, что Минобороны Франции опубликовало на своем сайте рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химического оружия властями Сирии в городе Дума 7 апреля. Согласно информации из доклада, Франция и союзники собрали комплект доказательств на основе анализа информации из открытых источников и данных спецслужб. Открытыми источниками оказались в том числе свидетельства очевидцев, фотографии и видеозаписи в социальных сетях.
В общей сложности по объектам на территории Сирии США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты. Однако большинство из них не достигло целей: Минобороны РФ сообщило, что 71 крылатая ракета была сбита сирийской ПВО. В результате атаки пострадали три человека, жертв нет.
Она выразила мнение, что СМИ могут нести какую-то ответственность за опубликованные материалы, однако это абсолютно не относится к информации из соцсетей.
Захарова обратила внимание, что в рассекреченном докладе Франции по Сирии идет речь о скрытых программах Дамаска по разработке химоружия, которые якобы ведутся с 2013 года.
Мария Захарова: «Так где же была Франция? Где были официальные представители французского МИД, Минобороны, президент? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?»
Она подчеркнула, что Париж имел возможность передать имеющиеся данные в Организацию по запрещению химического оружия, однако информация почему-то скрывалась годами.
Захарова назвала удар по Сирии наглым нарушением международного права и примером того, как «на наших глазах, исходя из тотальной лжи, принимаются решения, угрожающие жизни и безопасности мирных людей», сообщает сайт Вести.Ru.
Ранее сообщалось, что Минобороны Франции опубликовало на своем сайте рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химического оружия властями Сирии в городе Дума 7 апреля. Согласно информации из доклада, Франция и союзники собрали комплект доказательств на основе анализа информации из открытых источников и данных спецслужб. Открытыми источниками оказались в том числе свидетельства очевидцев, фотографии и видеозаписи в социальных сетях.
В общей сложности по объектам на территории Сирии США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты. Однако большинство из них не достигло целей: Минобороны РФ сообщило, что 71 крылатая ракета была сбита сирийской ПВО. В результате атаки пострадали три человека, жертв нет.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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