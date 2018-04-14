Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    Франция опубликовала доклад о химатаке в Сирии с фото из соцсетей

    2 комментария

    Франция опубликовала доклад о химатаке в Сирии с фото из соцсетей

    Франция опубликовала доклад о химатаке в Сирии с фото из соцсетей

    Министерство обороны Франции утром опубликовало на своем сайте рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химического оружия властями Сирии в городе Дума 7 апреля.

    В докладе говорится, что Франция и союзники собрали комплект доказательств на основе анализа информации из открытых источников и данных спецслужб. Открытыми источниками оказались «свидетельства очевидцев, фотографии и видеозаписи, появившиеся на специальных сайтах, в СМИ и в социальных сетях в момент атаки и после нее».

    Из доклада: «Изучение выложенных в Сеть видео и фотографий, на которых запечатлены жертвы, позволило заключить, что большинство из них не являются сфабрикованными. Спонтанный характер распространения фотографий во всех соцсетях подтверждает, что речи о фото- или видеомонтаже не идет».

    В докладе также указано, что «французские эксперты проанализировали симптомы, которые были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях» и все они «характерны для атаки с применением химоружия, в частности, удушающих веществ и фосфорорганических соединений или цианистоводородной кислоты».

    Всего в документе восемь страниц, одна из которых полностью занята фотографиями жертв химатаки, а на другой размещена карта боевых действий.


    смотретьСША, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео
    США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео
    Предполагаемая химатака в Думе стала поводом для совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии. Владимир Путин назвал этот шаг актом агрессии против суверенного государства под предлогом мнимого инцидента.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru