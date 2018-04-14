Франция опубликовала доклад о химатаке в Сирии с фото из соцсетей

Министерство обороны Франции утром опубликовало на своем сайте рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химического оружия властями Сирии в городе Дума 7 апреля.
В докладе говорится, что Франция и союзники собрали комплект доказательств на основе анализа информации из открытых источников и данных спецслужб. Открытыми источниками оказались «свидетельства очевидцев, фотографии и видеозаписи, появившиеся на специальных сайтах, в СМИ и в социальных сетях в момент атаки и после нее».
Из доклада: «Изучение выложенных в Сеть видео и фотографий, на которых запечатлены жертвы, позволило заключить, что большинство из них не являются сфабрикованными. Спонтанный характер распространения фотографий во всех соцсетях подтверждает, что речи о фото- или видеомонтаже не идет».
В докладе также указано, что «французские эксперты проанализировали симптомы, которые были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях» и все они «характерны для атаки с применением химоружия, в частности, удушающих веществ и фосфорорганических соединений или цианистоводородной кислоты».
Всего в документе восемь страниц, одна из которых полностью занята фотографиями жертв химатаки, а на другой размещена карта боевых действий.
Предполагаемая химатака в Думе стала поводом для совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии. Владимир Путин назвал этот шаг актом агрессии против суверенного государства под предлогом мнимого инцидента.
Из доклада: «Изучение выложенных в Сеть видео и фотографий, на которых запечатлены жертвы, позволило заключить, что большинство из них не являются сфабрикованными. Спонтанный характер распространения фотографий во всех соцсетях подтверждает, что речи о фото- или видеомонтаже не идет».
В докладе также указано, что «французские эксперты проанализировали симптомы, которые были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях» и все они «характерны для атаки с применением химоружия, в частности, удушающих веществ и фосфорорганических соединений или цианистоводородной кислоты».
Всего в документе восемь страниц, одна из которых полностью занята фотографиями жертв химатаки, а на другой размещена карта боевых действий.
Évaluation nationale : les faits.— Ministère des Armées (@Defense_gouv) April 14, 2018
Programme chimique syrien clandestin.
Le document contenu dans cet article est constitué d’analyses techniques d’informations de source ouverte et de renseignements déclassifiés obtenus par les services français. ⤵️ https://t.co/iuKLAg9FA9 pic.twitter.com/oGxdFLRTWU
Предполагаемая химатака в Думе стала поводом для совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии. Владимир Путин назвал этот шаг актом агрессии против суверенного государства под предлогом мнимого инцидента.
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