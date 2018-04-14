Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии

Удар западной коалиции по Сирии — это акт агрессии против суверенного государства, заявил президент России Владимир Путин.
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».
Путин отметил, что, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», «в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска».
Владимир Путин: «Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».
Российский лидер подчеркнул, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».
Владимир Путин: «Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией».
Всего самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Значительную их часть перехватила сирийская ПВО. По данным Генштаба ВС Сирии, жертв среди военных и мирного населения нет, ранения получили три человека.
Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».
Владимир Путин, президент РФ: «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».
Путин отметил, что, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», «в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска».
Владимир Путин: «Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».
Российский лидер подчеркнул, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».
Владимир Путин: «Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией».
Всего самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Значительную их часть перехватила сирийская ПВО. По данным Генштаба ВС Сирии, жертв среди военных и мирного населения нет, ранения получили три человека.
Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».
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