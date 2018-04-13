Военные РФ не нашли следов применения химоружия в сирийской Думе

Российские военные подтвердили, что не нашли следов применения химического оружия в пробах, взятых в городе Дума в Восточной Гуте.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Российскими специалистами и медицинскими сотрудниками по результатам проведенного опроса свидетелей, исследования взятых проб, а также обследования мест в городе Дума, где якобы применялось химическое оружие, фактов применения отравляющих веществ не выявлено».
Он также добавил, что российские военные готовы обеспечить безопасность представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия в Думе, работа которых запланирована на ближайшее время.
Ранее ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании химоружия в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании». При этом он не уточнил, что это за страна.
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.
Он также добавил, что российские военные готовы обеспечить безопасность представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия в Думе, работа которых запланирована на ближайшее время.
Ранее ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании химоружия в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании». При этом он не уточнил, что это за страна.
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.
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