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    Минобороны РФ раскрыло число перехваченных над Сирией ракет

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    Минобороны РФ раскрыло число перехваченных над Сирией ракет

    Минобороны РФ раскрыло число перехваченных над Сирией ракет

    Силами ПВО Сирии было перехвачено более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    По имеющейся у российских военных информации, по объектам на территории Сирии выпустили 103 крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Сергей Рудской: «Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета».

    Он уточнил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», которые имеются на вооружении сирийской армии.

    Сергей Рудской: «Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами».

    Генерал добавил, что ПВО Сирии была восстановлена Россией за полтора года. В настоящее время совершенствование системы продолжается.

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