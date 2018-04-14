Минобороны РФ раскрыло число перехваченных над Сирией ракет

Силами ПВО Сирии было перехвачено более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ
генерал-полковник Сергей Рудской.
По имеющейся у российских военных информации, по объектам на территории Сирии выпустили 103 крылатые ракеты, передает ТАСС.
Сергей Рудской: «Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета».
Он уточнил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», которые имеются на вооружении сирийской армии.
Сергей Рудской: «Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами».
Генерал добавил, что ПВО Сирии была восстановлена Россией за полтора года. В настоящее время совершенствование системы продолжается.
В ночь на субботу британские, американские и французские военные нанесли ракетный удар по Сирии. Жертв в результате атаки нет, пострадали три человека. Ранее сирийские СМИ сообщали, что большинство ракет были сбиты.
Сергей Рудской: «Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета».
Он уточнил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», которые имеются на вооружении сирийской армии.
Сергей Рудской: «Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами».
Генерал добавил, что ПВО Сирии была восстановлена Россией за полтора года. В настоящее время совершенствование системы продолжается.
В ночь на субботу британские, американские и французские военные нанесли ракетный удар по Сирии. Жертв в результате атаки нет, пострадали три человека. Ранее сирийские СМИ сообщали, что большинство ракет были сбиты.
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