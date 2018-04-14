США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео

В Сети появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.
На кадрах из столицы Сирии видно, как ракета пролетает над Дамаском, затем в ночном небе — яркая вспышка. По всей видимости, ракету сбили. Как передает сирийское телевидение, сработали системы противовоздушной обороны, большинство ракет удалось перехватить.
В ночь на субботу британские, американские и французские самолеты выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.
В ночь на субботу британские, американские и французские самолеты выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.
Return defense fire in Damascus #Syria pic.twitter.com/LtdEr15pqM— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
Right now in Damascus #Syria pic.twitter.com/pcmdNoSXv5— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
Photo of missile in #Syria heading to intercept American missile. pic.twitter.com/os83qhVLJ8— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
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