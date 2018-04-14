Еда живая и мёртвая <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Еда живая и мёртвая 12+
    •  
    США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео. США, Сирия, армии мира, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео

    США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео

    21 комментарий
    • Фото: @arturaskerelis /twitter.com
    США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео

    США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео

    США, Великобритания и Франция ударили по Сирии: первые фото и видео
    • Фото: @arturaskerelis /twitter.com

      • В Сети появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.

      На кадрах из столицы Сирии видно, как ракета пролетает над Дамаском, затем в ночном небе — яркая вспышка. По всей видимости, ракету сбили. Как передает сирийское телевидение, сработали системы противовоздушной обороны, большинство ракет удалось перехватить.

      В ночь на субботу британские, американские и французские самолеты выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

      Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.











      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru