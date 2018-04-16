Постпред РФ: за провокацией с химатакой в Сирии стоят спецслужбы Британии и США

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента с химической атакой в сирийском городе Дума не было.
По словам Шульгина, так называемая химатака в Думе — не что иное, как спланированная провокация британских спецслужб. А ее цель — ввести мировое сообщество в заблуждение и оправдать агрессию против Сирии, сообщает «Интерфакс».
Александр Шульгин: «У нас не просто „высокая степень уверенности“, как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».
При этом Шульгин не исключил, что ситуация развивалась по сценарию США и что американцы сыграли во всем этом «первую скрипку».
Также постпред отметил, что непосредственными исполнителями провокации стали псевдогуманитарные НПО, которых опекают противники сирийского правительства. Среди них дипломат особо выделил «Белые каски». Он напомнил, что Россия уже не раз заявляла , что «эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны, принимающей активное участие «русофобской кампании». При этом глава внешнеполитического ведомства не уточнил, о какой именно стране идет речь.
Напомним, предполагаемая химатака в Думе стала поводом для совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии. Владимир Путин назвал этот шаг актом агрессии против суверенного государства под предлогом мнимого инцидента.
Александр Шульгин: «У нас не просто „высокая степень уверенности“, как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».
При этом Шульгин не исключил, что ситуация развивалась по сценарию США и что американцы сыграли во всем этом «первую скрипку».
Также постпред отметил, что непосредственными исполнителями провокации стали псевдогуманитарные НПО, которых опекают противники сирийского правительства. Среди них дипломат особо выделил «Белые каски». Он напомнил, что Россия уже не раз заявляла , что «эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны, принимающей активное участие «русофобской кампании». При этом глава внешнеполитического ведомства не уточнил, о какой именно стране идет речь.
Напомним, предполагаемая химатака в Думе стала поводом для совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии. Владимир Путин назвал этот шаг актом агрессии против суверенного государства под предлогом мнимого инцидента.
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