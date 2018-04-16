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    Трамп заявил конгрессменам, что имел право приказать нанести удар по Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas
    Трамп заявил конгрессменам, что имел право приказать нанести удар по Сирии

    Трамп заявил конгрессменам, что имел право приказать нанести удар по Сирии

    Трамп заявил конгрессменам, что имел право приказать нанести удар по Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas

    • Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс США о нанесенном ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией страны и для защиты интересов США.

    Из заявления Дональд Трампа: «Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по реализации внешней политики, а также как главнокомандующий ВС страны и глава государства в интересах обеспечения национальной безопасности и внешней политики США для того, чтобы добиться стабильности в регионе, не допустить использования и распространения химического оружия и избежать ухудшения нынешней гуманитарной ситуации в регионе».

    Об этом говорится в распространенном Белом домом письме Трампа к руководству Палаты представителей и Сената Конгресса США. Как передает ТАСС, в обращении также говорится, что Трамп готов отдать новые приказы «для обеспечения национальных интересов».

    Из заявления Дональд Трампа: «Я распорядился провести эту военную акцию в ответ на продолжающееся использование сирийским правительством химического оружия, в том числе ужасающую атаку 7 апреля в городе Дума, приведшую к гибели многих мирных жителей. Цель этой военной акции заключалась в том, чтобы лишить сирийский военных возможности в дальнейшем проводить химические атаки, а также дать понять сирийскому правительству, что ему лучше не использовать или распространять химоружие… США предпримут дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, для продвижения своих важных национальных интересов».

    Российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, не признающие, что нанесение ударов по территории суверенного государства незаконно. А накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана.

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    Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Подавляющая часть ракет была сбита ПВО Сирии. В результате ракетных ударов погибших нет, пострадали 3 человека.

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