Трамп заявил конгрессменам, что имел право приказать нанести удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс США о нанесенном ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией страны и для защиты интересов США.
Из заявления Дональд Трампа: «Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по реализации внешней политики, а также как главнокомандующий ВС страны и глава государства в интересах обеспечения национальной безопасности и внешней политики США для того, чтобы добиться стабильности в регионе, не допустить использования и распространения химического оружия и избежать ухудшения нынешней гуманитарной ситуации в регионе».
Об этом говорится в распространенном Белом домом письме Трампа к руководству Палаты представителей и Сената Конгресса США. Как передает ТАСС, в обращении также говорится, что Трамп готов отдать новые приказы «для обеспечения национальных интересов».
Из заявления Дональд Трампа: «Я распорядился провести эту военную акцию в ответ на продолжающееся использование сирийским правительством химического оружия, в том числе ужасающую атаку 7 апреля в городе Дума, приведшую к гибели многих мирных жителей. Цель этой военной акции заключалась в том, чтобы лишить сирийский военных возможности в дальнейшем проводить химические атаки, а также дать понять сирийскому правительству, что ему лучше не использовать или распространять химоружие… США предпримут дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, для продвижения своих важных национальных интересов».
Российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, не признающие, что нанесение ударов по территории суверенного государства незаконно. А накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Подавляющая часть ракет была сбита ПВО Сирии. В результате ракетных ударов погибших нет, пострадали 3 человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Об этом говорится в распространенном Белом домом письме Трампа к руководству Палаты представителей и Сената Конгресса США. Как передает ТАСС, в обращении также говорится, что Трамп готов отдать новые приказы «для обеспечения национальных интересов».
Из заявления Дональд Трампа: «Я распорядился провести эту военную акцию в ответ на продолжающееся использование сирийским правительством химического оружия, в том числе ужасающую атаку 7 апреля в городе Дума, приведшую к гибели многих мирных жителей. Цель этой военной акции заключалась в том, чтобы лишить сирийский военных возможности в дальнейшем проводить химические атаки, а также дать понять сирийскому правительству, что ему лучше не использовать или распространять химоружие… США предпримут дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, для продвижения своих важных национальных интересов».
Российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, не признающие, что нанесение ударов по территории суверенного государства незаконно. А накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Подавляющая часть ракет была сбита ПВО Сирии. В результате ракетных ударов погибших нет, пострадали 3 человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
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