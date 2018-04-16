Посольство РФ: заявления о безальтернативности ударов по Сирии лицемерны

Российские дипломаты в Великобритании обнародовали комментарий, в котором заявляют, что атака на Сирию совершена под ложным предлогом и с ложным результатом.
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон признал, что удары по Сирии были призваны не спасти жизни людей или действительно заставить президента Башара Асада отказаться от „дальнейших химических атак“. Бомбардировки должны рассматриваться просто как „сигнал“. Оставим правовые вопросы юристам. Но не нужна глубокая экспертиза для того, чтобы понять, что мы имеем дело с атакой, совершенной под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом».
Как передает РИА Новости, российские дипломаты обвинили лицемерии западные страны Запада, атаковавшие Сирию в дни, когда в республику прибывают эксперты Организации по запрещению химического оружия а политические силы страны пытаются урегулировать многолетний конфликт.
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Международное сообщество не уверено в том, произошла ли в Думе химическая атака и желает увидеть результаты расследования ОЗХО. Когда международные наблюдатели прибывают в Дамаск и когда сирийское правительство и оппозиция пытаются создать конституционный комитет по прекращению войны, говорить что „нет практической альтернативы использованию силы“ по меньшей мере лицемерно».
В комментарии российские дипломаты напомнили, что нанесение ударов по территории суверенного государства незаконно.
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Во-первых, концепция „гуманитарной интервенции“, активно продвигаемая Западом в 1990-х годах, была отвергнута международным сообществом. Она не может служить законной основой какому-либо применению силы. Международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН. Поэтому тот факт, что Великобритания ссылается на „гуманитарную интервенцию“, является прямым подтверждением незаконности бомбардировок».
Накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана. Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита ПВО Сирии. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали 3 человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Как передает РИА Новости, российские дипломаты обвинили лицемерии западные страны Запада, атаковавшие Сирию в дни, когда в республику прибывают эксперты Организации по запрещению химического оружия а политические силы страны пытаются урегулировать многолетний конфликт.
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Международное сообщество не уверено в том, произошла ли в Думе химическая атака и желает увидеть результаты расследования ОЗХО. Когда международные наблюдатели прибывают в Дамаск и когда сирийское правительство и оппозиция пытаются создать конституционный комитет по прекращению войны, говорить что „нет практической альтернативы использованию силы“ по меньшей мере лицемерно».
В комментарии российские дипломаты напомнили, что нанесение ударов по территории суверенного государства незаконно.
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Во-первых, концепция „гуманитарной интервенции“, активно продвигаемая Западом в 1990-х годах, была отвергнута международным сообществом. Она не может служить законной основой какому-либо применению силы. Международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН. Поэтому тот факт, что Великобритания ссылается на „гуманитарную интервенцию“, является прямым подтверждением незаконности бомбардировок».
Накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана. Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита ПВО Сирии. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали 3 человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
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