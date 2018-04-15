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    Британский министр Джонсон назвал цель удара по Сирии

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    Британский министр Джонсон назвал цель удара по Сирии

    Британский министр Джонсон назвал цель удара по Сирии

    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что атака на территории Сирии была предпринята для того, чтобы вернуть Башара Асада за стол переговоров в Женеве.

    О цели авиаудара по САР, нанесенного США и их союзниками, глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства рассказал в интервью BBC.

    Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Нам следует честно признать: это не изменит хода гражданской войны в Сирии, но мы надеемся, что это приведет к тому, что русские побудят Асада вернуться за стол переговоров в Женеве».

    Джонсон отметил, что британские власти и их союзники стремятся донести до Москвы, Тегерана и Дамаска истинные цели нанесенных ударов по Сирии.

    Борис Джонсон: «Я считаю очень важным, чтобы все очень четко проинформировали и русских, иранцев и режим Асада, зачем все это было сделано. Это касалось химического оружия, это касалось трех конкретных мест (где находились объекты, предположительно связанные с химоружием — прим. НТВ.Ru), это касалось нашего стремления направить сигнал о действиях против сирийских сил и средств. И поэтому разумно было вступить в диалог, чтобы урегулировать конфликт».

    Рассказал Джонсон и о контактах с Москвой в сложившихся условиях и ответил на вопрос о том, говорил ли он о нанесенных по Сирии ударах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Борис Джонсон: «Боюсь, мне придется сказать, что контакты с русскими сейчас недостаточно хороши, но у нас происходят регулярные обсуждения на уровне группы постоянных представителей в Совбезе ООН. Я был в Москве в декабре, мы протянули руку взаимодействия. Конечно, мы хотим взаимодействовать с Россией, но боюсь, что русские направили нам все возможные сигналы и доказательства, что нам следует опасаться. Мы в действительности должны быть очень осторожными, — но я хочу подчеркнуть: мы в Соединенном Королевстве не стремимся к эскалации».

    По словам Джонсона, британские власти не рассматривают возможность новой атаки по сирийской территории. Как ранее заявили в Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР в субботу с 3:42 до 5:10 по московскому времени нанесли самолеты и корабли США, Великобритании и Франции. По информации военного ведомства, из 71 из 103 крылатых ракет удалось сбить сирийским средствам ПВО.

    Вашингтон, Лондон и Париж заявляли, что авиаудары стали ответом на якобы имевшее место применение химоружия в сирийской Дума. США, Великобритания и Франция атаковали территорию САР, не дожидаясь расследования экспертов Организации по запрещению химического оружия сообщений, касающихся инцидента в Думе.

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