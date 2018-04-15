Путин: новые удары по Сирии приведут к хаосу в международных отношениях

Президент России во время переговоров с иранским коллегой заявил о недопустимости новых ударов по Сирии.
Повторение ударов по Сирии неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани. О прошедшем разговоре лидеров двух стран сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
Президент РФ также подчеркнул, что удары по Сирии были совершены в нарушение устава ООН. Путин и Рухани согласились, что действия США, Великобритании и Франции вредят перспективам политического регулирования в Сирии.
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Президент РФ также подчеркнул, что удары по Сирии были совершены в нарушение устава ООН. Путин и Рухани согласились, что действия США, Великобритании и Франции вредят перспективам политического регулирования в Сирии.
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Комментарии